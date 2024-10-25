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Beşiktaş'ın Lyon Zaferi: Van Bronckhorst Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş, Lyon'u 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir galibiyet aldı. Van Bronckhorst, maçı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 00:55
Beşiktaş'ın Lyon Zaferi: Van Bronckhorst Açıklamalarda Bulundu

Olimpik Lyon ile Oynanan Maçın Ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Olimpik Lyon'a karşı aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Önemli Bir Galibiyet

Hollandalı teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 'Olimpik Lyon güçlü bir takım ve hücumdaki kalitesini gösterdi. Bazen şansa da ihtiyacınız olur ve şans bu sefer yanımızdaydı' dedi.

Van Bronckhorst, ikinci yarıda oyun kontrolünün daha iyi sağlandığını belirtti ve ekledi: '1-0 öne geçtikten sonra ikinci gol fırsatını da yakaladık. Olimpik Lyon daha fazlasını hak etti ama sonuç bizim lehimize oldu. İki mağlubiyetin ardından bu galibiyet bizim için çok önemli.'

Ersin Destanoğlu’nun Performansı

Maçta yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çeken kaleci Ersin Destanoğlu hakkında da yorumda bulunan Van Bronckhorst, 'Ersin için mutluyum. Sakatlığının ardından kendini iyi hissetti. İlk kurtarışı hem kendisi hem de bizim için çok önemliydi. Çok iyi bir kaleci ve galibiyetteki rolü büyük.' ifadelerini kullandı.

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