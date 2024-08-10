Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beşiktaş'ın Samsunspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belirlendi

Beşiktaş, Samsunspor ile oynayacağı maça yönelik 23 kişilik kadrosunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:49
Beşiktaş'ın Samsunspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belirlendi

Beşiktaş'ın Samsunspor Maçı İçin Kadrosu Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.

Kamp Kadrosunda Kimler Var?

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, 23 kişilik kadroda şu futbolcular yer almaktadır:

  • Mert Günok
  • Ersin Destanoğlu
  • Göktuğ Baytekin
  • Jonas Svensson
  • Gabriel Paulista
  • Onur Bulut
  • Tayyip Talha Sanuç
  • Omar Colley
  • Milot Rashica
  • Salih Uçan
  • Semih Kılıçsoy
  • Ciro Immobile
  • Necip Uysal
  • Demir Ege Tıknaz
  • Ernest Muçi
  • Arthur Masuaku
  • Rafa Silva
  • Al Musrati
  • Jackson Muleka
  • Emirhan Topçu
  • Jean Onana
  • Gedson Fernandes
  • Mustafa Erhan Hekimoğlu

Beşiktaş, maça yüksek bir motivasyonla çıkmayı hedefliyor. Taraftarlarının desteğiyle galibiyet almak için mücadele edecekler.

İLGİLİ HABERLER

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor