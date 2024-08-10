Beşiktaş'ın Samsunspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belirlendi

Beşiktaş'ın Samsunspor Maçı İçin Kadrosu Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.
Kamp Kadrosunda Kimler Var?
Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, 23 kişilik kadroda şu futbolcular yer almaktadır:
- Mert Günok
- Ersin Destanoğlu
- Göktuğ Baytekin
- Jonas Svensson
- Gabriel Paulista
- Onur Bulut
- Tayyip Talha Sanuç
- Omar Colley
- Milot Rashica
- Salih Uçan
- Semih Kılıçsoy
- Ciro Immobile
- Necip Uysal
- Demir Ege Tıknaz
- Ernest Muçi
- Arthur Masuaku
- Rafa Silva
- Al Musrati
- Jackson Muleka
- Emirhan Topçu
- Jean Onana
- Gedson Fernandes
- Mustafa Erhan Hekimoğlu
Beşiktaş, maça yüksek bir motivasyonla çıkmayı hedefliyor. Taraftarlarının desteğiyle galibiyet almak için mücadele edecekler.