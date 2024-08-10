Beşiktaş'ın Samsunspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belirlendi

Beşiktaş'ın Samsunspor Maçı İçin Kadrosu Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.

Kamp Kadrosunda Kimler Var?

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, 23 kişilik kadroda şu futbolcular yer almaktadır:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Göktuğ Baytekin

Jonas Svensson

Gabriel Paulista

Onur Bulut

Tayyip Talha Sanuç

Omar Colley

Milot Rashica

Salih Uçan

Semih Kılıçsoy

Ciro Immobile

Necip Uysal

Demir Ege Tıknaz

Ernest Muçi

Arthur Masuaku

Rafa Silva

Al Musrati

Jackson Muleka

Emirhan Topçu

Jean Onana

Gedson Fernandes

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Beşiktaş, maça yüksek bir motivasyonla çıkmayı hedefliyor. Taraftarlarının desteğiyle galibiyet almak için mücadele edecekler.