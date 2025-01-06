Beşiktaş'ın Sivasspor Maç Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Kadrosu
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu kamuoyuna duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Tayyip Talha Sanuç ve uyluk arka adale grubunda artmış risk belirlenen Al Musrati, kamp kadrosunun dışında kaldı.
Bu isimlere ek olarak, tedavileri süren Gabriel Paulista ile Necip Uysal da kadroda yer almadı.
Kamp Kadrosunda Bulunan Oyuncular
Beşiktaş'ın Sivasspor müsabakası kamp kadrosunda şu futbolcular yer almakta:
- Mert Günok
- Ersin Destanoğlu
- Göktuğ Baytekin
- Jonas Svensson
- Onur Bulut
- Milot Rashica
- Salih Uçan
- Semih Kılıçsoy
- Felix Uduokhai
- Alex Oxlade-Chamberlain
- Ciro Immobile
- Joao Mario
- Yakup Arda Kılıç
- Bakhtiyor Zaynutdinov
- Ernest Muçi
- Arthur Masuaku
- Rafa Silva
- Emirhan Topçu
- Jean Onana
- Cher Ndour
- Can Keleş
- Gedson Fernandes
- Mustafa Hekimoğlu
Takım, Sivasspor ile yapacağı zorlu karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.