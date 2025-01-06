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Beşiktaş'ın Sivasspor Maç Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş, Sivasspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı; sakat oyuncular ve kadroda yer alan futbolcular belli oldu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:09
Beşiktaş'ın Sivasspor Maç Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Kadrosu

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu kamuoyuna duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Tayyip Talha Sanuç ve uyluk arka adale grubunda artmış risk belirlenen Al Musrati, kamp kadrosunun dışında kaldı.

Bu isimlere ek olarak, tedavileri süren Gabriel Paulista ile Necip Uysal da kadroda yer almadı.

Kamp Kadrosunda Bulunan Oyuncular

Beşiktaş'ın Sivasspor müsabakası kamp kadrosunda şu futbolcular yer almakta:

  • Mert Günok
  • Ersin Destanoğlu
  • Göktuğ Baytekin
  • Jonas Svensson
  • Onur Bulut
  • Milot Rashica
  • Salih Uçan
  • Semih Kılıçsoy
  • Felix Uduokhai
  • Alex Oxlade-Chamberlain
  • Ciro Immobile
  • Joao Mario
  • Yakup Arda Kılıç
  • Bakhtiyor Zaynutdinov
  • Ernest Muçi
  • Arthur Masuaku
  • Rafa Silva
  • Emirhan Topçu
  • Jean Onana
  • Cher Ndour
  • Can Keleş
  • Gedson Fernandes
  • Mustafa Hekimoğlu

Takım, Sivasspor ile yapacağı zorlu karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

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