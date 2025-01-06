Beşiktaş'ın Sivasspor Maç Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Kadrosu

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu kamuoyuna duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Tayyip Talha Sanuç ve uyluk arka adale grubunda artmış risk belirlenen Al Musrati, kamp kadrosunun dışında kaldı.

Bu isimlere ek olarak, tedavileri süren Gabriel Paulista ile Necip Uysal da kadroda yer almadı.

Kamp Kadrosunda Bulunan Oyuncular

Beşiktaş'ın Sivasspor müsabakası kamp kadrosunda şu futbolcular yer almakta:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Göktuğ Baytekin

Jonas Svensson

Onur Bulut

Milot Rashica

Salih Uçan

Semih Kılıçsoy

Felix Uduokhai

Alex Oxlade-Chamberlain

Ciro Immobile

Joao Mario

Yakup Arda Kılıç

Bakhtiyor Zaynutdinov

Ernest Muçi

Arthur Masuaku

Rafa Silva

Emirhan Topçu

Jean Onana

Cher Ndour

Can Keleş

Gedson Fernandes

Mustafa Hekimoğlu

Takım, Sivasspor ile yapacağı zorlu karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.