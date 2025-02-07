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Beşiktaş'ın Sivasspor Maçı Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş, Sivasspor'a karşı mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Cezalı ve sakat oyuncular sıralandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:04
Beşiktaş'ın Sivasspor Maçı Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın Sivasspor Maçı Kadrosu Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu duyuruldu. Siyah-beyazlı ekip, zorlu karşılaşma öncesinde kadroda yer almayan oyuncuları da açıkladı.

Kamp kadrosuna dahil edilmeyen oyuncular arasında sarı kart cezası bulunan Rafa Silva ile sakatlıkları devam eden Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Emrecan Terzi ve Necip Uysal bulunuyor.

Kamp Kadrosu

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı için belirlediği kamp kadrosu ise şu şekilde:

  • Mert Günok
  • Ersin Destanoğlu
  • Göktuğ Baytekin
  • Jonas Svensson
  • Onur Bulut
  • Milot Rashica
  • Salih Uçan
  • Semih Kılıçsoy
  • Felix Udokhai
  • Alex Oxlade-Chamberlain
  • Ciro Immobile
  • Joao Mario
  • Yakup Arda Kılıç
  • Ernest Muçi
  • Arthur Masuaku
  • Fahri Kerem Ay
  • Emirhan Topçu
  • Gedson Fernandes
  • Mustafa Erhan Hekimoğlu
  • Arda Berk Özüarap

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