Beşiktaş'ın Yedek Katkısı Yetersiz: Kulübeden Sadece 4 Gol

Genel Durum

Beşiktaş, Süper Lig’in ilk yarısında oynadığı 17 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olan futbolculardan beklenen skor katkısını elde edemedi. Siyah-beyazlılarda kenardan gelen oyuncular yalnızca 4 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısını 17 maçta 29 puan toplayarak 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, rakip ağları 30 kez sarsarken filelerinde 22 gole engel olamadı. Kartal’ın kaydettiği 30 golün 26’sını ise müsabakalara 11’de başlayan futbolcular attı.

Yedeklerden Gelmeyen Katkı ve Teknik Kadro

Kadro derinliği arayışını sürdüren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ve scout ekibi transfer çalışmalarına devam ediyor. Buna karşın Yalçın, oyuncu değişikliklerinden beklenen verimi alamadı. Ligde 16 maçta 47 kez oyuna müdahalede bulunan Yalçın, kulübeden sadece 4 gollük katkı gördü.

Avrupa maçları nedeniyle ertelenen ve Beşiktaş adına sezonun ilk maçı olan Eyüpspor müsabakasında takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer idi. Kara Kartal bu maçta 5 kez oyuncu değiştirdi ancak bu değişikliklerden gol ya da asist üretilemedi.

Goller: Jota Silva, Cengiz Ünder ve Tammy Abraham

Oyuna sonradan dahil olan futbolculardan Jota Silva 2, Cengiz Ünder ve Tammy Abraham ise birer gol kaydetti.

Cengiz, Başakşehir maçının 73. dakikasında Rafa Silva’nın yerine oyuna girip uzatma dakikalarında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. Bu gol, Cengiz Ünder’in siyah-beyazlılardaki ilk golü oldu.

Jota Silva, Kocaelispor karşılaşmasının uzatma dakikalarındaki golüyle takımı adına 3-1’lik skoru tayin etti. Jota, Antalyaspor maçında da 67. dakikada oyuna girip 81. dakikada fileleri havalandırdı.

Ligin ilk yarısında takımın en golcü ismi konumundaki Tammy Abraham, Gaziantep FK karşılaşmasında 46. dakikada oyuna girip 70. dakikada takımına bir puanı getiren golü attı.

Sergen Yalçın'ın Değişiklik Tercihleri

Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 17 karşılaşmada 5 değişiklik hakkını sadece Eyüpspor maçında kullandı. O dönemde takımın başında olan Ole Gunnar Solskjaer, değişiklik haklarının hepsinden faydalandı.

Sonraki 11 müsabakada ise Teknik Direktör Sergen Yalçın, 5 oyuncu değişikliği hakkının tamamından hiçbir maçta yararlanmadı. Yalçın; Alanyaspor, Başakşehir, Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında üçer, Göztepe, Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Konyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde de dörder oyuncu değiştirdi.

BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG’İN İLK YARISINDA OYNADIĞI 17 MAÇTA YEDEK KULÜBESİNDEN OYUNA DAHİL OLAN FUTBOLCULARINDAN YETERİNCE SKOR KATKISI ALAMADI.