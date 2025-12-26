Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne Yeni Basketbol ve Futbol Sahası
Saha Kurulumu Tamamlandı
Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne basketbol ve futbol sahası kazandırıldı. Kurulum çalışmaları tamamlandı ve tesislerin hizmete girmesi sağlandı.
Sahaların yapımını Gençlik ve Spor Bakanlığı üstlendi. Projenin amacı, çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak olarak açıklandı.
Merkez sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kazandırılan basketbol sahası ve halı saha çocuklarımızın eğitim süreçlerine değer katıyor" ifadelerine yer verdi.
