DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne Yeni Basketbol ve Futbol Sahası

Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından basketbol ve futbol sahası kazandırıldı; amaç çocukların fiziksel gelişimini desteklemek.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:25
Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne Yeni Basketbol ve Futbol Sahası

Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne Yeni Basketbol ve Futbol Sahası

Saha Kurulumu Tamamlandı

Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne basketbol ve futbol sahası kazandırıldı. Kurulum çalışmaları tamamlandı ve tesislerin hizmete girmesi sağlandı.

Sahaların yapımını Gençlik ve Spor Bakanlığı üstlendi. Projenin amacı, çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak olarak açıklandı.

Merkez sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kazandırılan basketbol sahası ve halı saha çocuklarımızın eğitim süreçlerine değer katıyor" ifadelerine yer verdi.

ESKİŞEHİR ÇANKAYA HAFIZLIK EĞİTİM MERKEZİ'NE BASKETBOL VE FUTBOL SAHASI KAZANDIRILDI.

ESKİŞEHİR ÇANKAYA HAFIZLIK EĞİTİM MERKEZİ'NE BASKETBOL VE FUTBOL SAHASI KAZANDIRILDI.

ESKİŞEHİR ÇANKAYA HAFIZLIK EĞİTİM MERKEZİ'NE BASKETBOL VE FUTBOL SAHASI KAZANDIRILDI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TESKOMB Süphan Ortaokulu Korfbolda İl Şampiyonu
2
Türkiye Baja Şampiyonası Finali Düzce'de: Baja Prusias 26-28 Aralık 2025
3
90. Büyük Atatürk Koşusu Tanıtıldı — 28 Aralık’ta Ankara
4
Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne Yeni Basketbol ve Futbol Sahası
5
Pamukkale Belediyesi halı sahayı ihaleyle ücretli yaptı
6
Selendi'de Kros Yarışları Nefes Kesti: 120 Sporcu Yarıştı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı