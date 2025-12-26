Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne Yeni Basketbol ve Futbol Sahası

Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından basketbol ve futbol sahası kazandırıldı; amaç çocukların fiziksel gelişimini desteklemek.