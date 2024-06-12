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Beşiktaş’ın yeni Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın Türkiye’de

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un yarın Türkiye’ye geleceğini ve Cuma günü imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 16:08
Beşiktaş’ın yeni Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın Türkiye’de

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'ın geliş ve imza töreni tarihleri belli oldu

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın Türkiye’ye geliyor. Hollandalı teknik adamın İstanbul’a varışı ve resmi imza töreni tarihi, Beşiktaş tarafından açıklandı.

Beşiktaş, teknik direktörlük için Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Van Bronckhorst’un yarın (13 Haziran Perşembe) saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’nda olacağı belirtildi.

Başkan Hasan Arat’ın katılımıyla, 14 Haziran Cuma günü saat 11.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde bir imza töreni düzenlenecek. Bu törenle birlikte, Van Bronckhorst resmen Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü olacak.

Beşiktaş’ın bu hamlesi, takımın gelecekteki başarıları için büyük bir adım olarak görülüyor. Van Bronckhorst’un tecrübesi ve liderliği, Beşiktaş’ın önümüzdeki sezonlarda daha da güçlenmesine yardımcı olacak. Beşiktaş taraftarları, yeni teknik direktörlerinin takıma neler katacağını merakla bekliyor.

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