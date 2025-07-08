Beşiktaş'ın Yeni Transferi Tammy Abraham, İlk Antrenmanına Çıktı

Beşiktaş'ta Tammy Abraham Coşkusu

Beşiktaş, Avusturya'da sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını sürdürürken, yeni transferi Tammy Abraham takımla birlikte ilk idmanına çıktı. SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde gerçekleştirilen antrenman, siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketleri ile başladı.

İlk İdman Detayları

Antrenmanın pas çalışması ile devam ettiği bildirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel uygulamalar üzerinde durulduğu öğrenildi. Roma'dan transfer edilen Abraham, dün akşam saatlerinde Beşiktaş kampına katılmıştı ve bu çalışma, Beşiktaş formasıyla yaptığı ilk antrenman oldu.

İdmanı Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları da saha kenarından izleyerek oyunculara destek oldu. Siyah-beyazlı futbol takımının kamp çalışmaları, akşam saatlerinde yapılacak günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Avusturya'da sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde günün ilk idmanına başladı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Tammy Abraham, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Avusturya'da sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde günün ilk idmanına başladı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Tammy Abraham, takımla ilk antrenmanına çıktı.