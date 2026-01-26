Beşiktaş'ın Yenilmezlik Serisi 10 Maça Ulaştı

Genel Bakış

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 karşılaşmada mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, hem ligde hem de kupada yakaladığı form grafiğiyle öne çıkıyor.

Son Maç: Eyüpspor 2-2

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla takımın mağlubiyet almadığı seri devam etti.

Kartal, ligde 8 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere oynadığı son 10 karşılaşmada yenilgi almadı.

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor’u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, Türkiye Kupası’nda ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.

