Sakaryaspor 0-2 Bodrum FK: Sefer Yılmaz ve Hakan Kutlu’nun Maç Değerlendirmesi

Sakaryaspor 0-2 Bodrum FK — Trendyol 1. Lig 22. hafta değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz

Sefer Yılmaz maçın ardından, “Sanki haftalardır oynuyormuş gibi çok iyi mücadele ettiler. Maça iyi başladık, golü de bulduk. İkinci devre tabi Sakarayspor iki tane oyuncu değişikliği ile 5-10 dakika hızlı başladılar ama bizde hemen karşılığını verdik bir tane oyuncu değişikliği ile. Oyunu dengeledik. Golümüzü attık, birçok pozisyona girdik. Belki daha da farklı olabilirdi. Bizim için çok önemli bir maçtı, 6 maçtır kazanamıyorduk. İnşallah bu maçtan sonra devamı gelecek” dedi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu

Hakan Kutlu ise mücadeleyi ve takımının durumunu değerlendirdi: “Tabii ki öncelikle çok üzgünüz. Özellikle maçın ilk yarısındaki oyun hem bizim adımıza hem oyuncularımız adına kabul edilemez bir oyun oynadık. Rakibimize çok fazla sayıda gol pozisyonu verdik. Oyun üstünlüğünü verdik, çok kötü bir ilk yarı geçirdik. Oyunun ikinci yarısı yaptığımız müdahalelerle oyuna ortak olduk. Kaçırdığımız goller vardı. Rakibimize pozisyonda vermemiştik ikinci yarıda aslında. Kaçırdığımız pozisyonlardan bir tanesini gole çevirebilsek skor farklı olabilirdi. Yine de tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Çalışacağız düzelteceğiz, Oyuncu olarak aramıza yeni oyuncular katılacak. Yeni oyuncuların uyum sürecini de kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki haftalar Sakaryaspor için çok farklı haftalar olabilir iyi anlamda. Uzun zamandır kazanamıyoruz, camiamız kötü bir durumda şuan ama buradan çıkacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyundaki sorunlarımızı çözüyoruz. Çözmek için hem transfer hem de antrenman şeklimizi ona göre ayarlayacağız. Ekibimizle konuşup bununda kararını vereceğiz. Telaş yapmaya gerek yok, tabii ki sıkıntılı bir süreç ama atlatacağız kimse merak etmesin” şeklinde konuştu.

Öne çıkan not: Bodrum FK galibiyetle moral bulurken, Sakaryaspor hataları düzeltme ve yeni transferlerle toparlanma sözü verdi.

