Galatasaray, Manchester City maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanla başladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 23:17
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 23:18
Antrenman raporu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Çalışma, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

