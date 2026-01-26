Galatasaray, Manchester City maçı hazırlıklarına başladı

Antrenman raporu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Çalışma, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

