Konyaspor Antalya Belek Kampında Dördüncü Günün İlk Antrenmanını Tamamladı

Konyaspor Antalya Belek kampında tempoyu artırıyor

Yeşil-beyazlı ekip, Antalya Belek’te devam eden devre arası kamp çalışmalarında dördüncü günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın akışı

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma, topla oyun ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü ve çift kale maç ile tamamlandı.

Gün sonu planı

Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yapacak ve kamp programı çerçevesinde hazırlıklarına devam edecek.

KONYASPOR, ANTALYA/BELEK’TE DEVAM EDEN DEVRE ARASI KAMP ÇALIŞMALARINDA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN İLK ANTRENMANINI TAMAMLADI.