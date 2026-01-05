DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Konyaspor Antalya Belek Kampında Dördüncü Günün İlk Antrenmanını Tamamladı

Konyaspor, Antalya Belek’teki devre arası kampında dördüncü günün ilk antrenmanını Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tamamladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:56
Konyaspor Antalya Belek Kampında Dördüncü Günün İlk Antrenmanını Tamamladı

Konyaspor Antalya Belek kampında tempoyu artırıyor

Yeşil-beyazlı ekip, Antalya Belek’te devam eden devre arası kamp çalışmalarında dördüncü günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın akışı

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma, topla oyun ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü ve çift kale maç ile tamamlandı.

Gün sonu planı

Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yapacak ve kamp programı çerçevesinde hazırlıklarına devam edecek.

KONYASPOR, ANTALYA/BELEK’TE DEVAM EDEN DEVRE ARASI KAMP ÇALIŞMALARINDA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN İLK...

KONYASPOR, ANTALYA/BELEK’TE DEVAM EDEN DEVRE ARASI KAMP ÇALIŞMALARINDA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN İLK ANTRENMANINI TAMAMLADI.

KONYASPOR, ANTALYA/BELEK’TE DEVAM EDEN DEVRE ARASI KAMP ÇALIŞMALARINDA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN İLK...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Adana'da: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Öncesi Kafile Şehirde
2
Konyaspor Antalya Belek Kampında Dördüncü Günün İlk Antrenmanını Tamamladı
3
Fenerbahçe, Finlandiyalı Smaçör Luka Marttila’yı Transfer Etti
4
Beşiktaş, Antalya Kampı Öncesi İstanbul'da Son İdmanını Yaptı
5
Gaziantep FK, Badou Ndiaye ile Yollarını Ayırdı
6
Samsunspor Adana'ya Gitti: Süper Kupa Yarı Finalinde Fenerbahçe
7
Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları