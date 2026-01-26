Kasımpaşa, Attila Szalai'nin Sözleşmesini Karşılıklı Feshetti

Kasımpaşa, Attila Szalai'nin sözleşmesini feshetti
Kısa süren ikinci dönem karşılıklı anlaşmayla sona erdi
Kasımpaşa, Macar stoper Attila Szalai'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Sezon başında Hoffenheim'dan kiralık olarak kadroya katılan Szalai'nin Türkiye'deki ikinci dönemi beklenenden kısa sürdü.
Deneyimli stoper, Trendyol Süper Ligde bu sezon lacivert-beyazlı formayla 15 maça çıktı.
