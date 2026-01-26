Kasımpaşa, Attila Szalai'nin Sözleşmesini Karşılıklı Feshetti

Kasımpaşa, Attila Szalai'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi; stoper bu sezon 15 maçta forma giydi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 23:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 23:25
Kasımpaşa, Attila Szalai'nin Sözleşmesini Karşılıklı Feshetti

Kasımpaşa, Attila Szalai'nin sözleşmesini feshetti

Kısa süren ikinci dönem karşılıklı anlaşmayla sona erdi

Kasımpaşa, Macar stoper Attila Szalai'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Sezon başında Hoffenheim'dan kiralık olarak kadroya katılan Szalai'nin Türkiye'deki ikinci dönemi beklenenden kısa sürdü.

Deneyimli stoper, Trendyol Süper Ligde bu sezon lacivert-beyazlı formayla 15 maça çıktı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

