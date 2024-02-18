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Beşiktaş'ın yıldız ismi bonservis ücretiyle dudak uçuklattı

Semih Kılıçsoy için karar verildi. Yıldız futbolcu rekor üstüne rekor kırıyor! Bonservis ücreti görenleri şok etti! Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 18:00
Beşiktaş'ın yıldız ismi bonservis ücretiyle dudak uçuklattı

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy, bu sezon sergilediği etkileyici performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekiyor. Siyah-beyazlıların genç yeteneği, 8 gol ve 1 asistle takımın kilit oyuncularından biri haline gelerek adından söz ettiriyor.

Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy'un geleceği konusunda kararını verdi. Kulüp, genç futbolcu için sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirecek. Ancak bu transferde dikkat çeken bir detay var: Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için olağanüstü bir bonservis bedeli talep ediyor. Gelen bilgilere göre, Kartal, genç yetenek için tam 50 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

semih kılıçsoy

Bu iddialı bonservis bedeliyle birlikte, Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund ve İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Semih Kılıçsoy'a ilgi gösterdiği ortaya çıkıyor. Kulüpler arasındaki transfer savaşının ardında, 18 yaşındaki futbolcunun EURO 2024'te büyük bir rol oynayacağı da vurgulanıyor.

Semih Kılıçsoy'un sadece saha içinde değil, aynı zamanda kişisel gelişimi için de adımlar attığı biliniyor. Diksiyon, medya eğitimi ve İngilizce eğitimi alan genç yetenek, sadece futbol yetenekleriyle değil, aynı zamanda iletişim becerileriyle de dikkat çekiyor.

Beşiktaş Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy için geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada genç futbolcuyu dünya yıldızı olarak nitelendirerek, "Yolu açık, futbol şansı bol olsun" dileklerinde bulundu. Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak büyük kulüplerin bu genç yeteneği kadrolarına katmak için sıraya girdiği bir gerçek.

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