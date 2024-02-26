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Beşiktaş'ın yıldız ismi Semih Kılıçsoy resmen şov yaptı

İstanbulspor maçında 18 yaşındaki bir oyuncu, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Maçı canlı olarak izleyen 2 dev kulübün gözlemcisi, genç yeteneği yakından takip etti.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 19:29
Beşiktaş'ın yıldız ismi Semih Kılıçsoy resmen şov yaptı

Semih Kılıçsoy: Avrupa Kulüplerinin Hedefinde Parlıyor!

Beşiktaş'ın bu sezon parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, sadece sahada değil, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında. 18 yaşındaki milli yetenek, İstanbulspor maçında adeta bir göz bebeği gibiydi. İngiltere'den, İtalya'dan, Almanya'dan ve İspanya'dan pek çok kulüp genç oyuncuyu yakından takip ederken, saha kenarında gözlemciler de adım adım onu izlemeye başladı.

Sabah'ın haberine göre, Almanya Bundesliga takımlarından RB Leipzig ve Borussia Dortmund'un gözlemcileri, Semih Kılıçsoy'u İstanbulspor maçında tribünden izledi. Gözlemcilerin, genç yeteneğin performansını yakından takip etmek için sıradaki maçlar olan Konyaspor ve Galatasaray müsabakalarını da yerinde seyrederek kulüplerine detaylı bir ön rapor sunacakları belirtildi.

Semih Kılıçsoy'un performansı göz kamaştırmaya devam ediyor! Beşiktaş'ın yıldızı, dün akşamki İstanbulspor karşılaşmasında da sahne aldı. İlk 11'de görev alan genç yetenek, 23. dakikada attığı golle adından söz ettirdi. Sol kanattan aldığı topu ustalıkla kontrol eden Semih, Cenk Tosun ile yaptığı akıllı bir asist sonrasında ceza sahasında topla buluştu. Ardından ise şık bir çalımla savunmayı geçerek uzak köşeye mükemmel bir şut çıkardı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Genç yetenek Semih, mücadelenin son bölümünde alkışlarla saha kenarına geldi ve yerini Vincent Aboubakar'a bıraktı. Teknik direktör Fernando Santos ve ekibinin tebriklerini kabul ederken, Semih, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda bulunan Siyah-Beyazlı taraftarların çağrısını da geri çevirmedi. Taraftarın coşkulu desteğine alkışlarla karşılık veren genç oyuncu, büyük beğeni topladı.

Beşiktaş futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, İstanbulspor maçının ardından Semih Kılıçsoy hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uçar, "Semih Kılıçsoy'un milli takım kadrosunda olması gerektiğine inanıyoruz. Bu performansıyla, milli takıma gitmesini bekliyoruz. Semih, her zaman golü düşünen bir oyuncu. Gelmiş geçmiş en büyük rekoru kıracak potansiyele sahip. Son yıllarda yetişen en büyük golcü. Mevki fark etmiyor, çok özel bir oyuncu. Onu mümkün olduğunca uzun süre Beşiktaş'ta tutmayı ve Beşiktaş formasıyla izlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

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