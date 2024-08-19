Beşiktaş'ın Yıldızı Rashica, Antalyaspor Zaferini Değerlendirdi

Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 ile Geçti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek sezonun başında önemli bir galibiyet elde etti. Bu maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, takımının performansını ve galibiyetin önemini değerlendirdi.

Rashica'nın Maç Sonrası Açıklamaları

Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Rashica, takım arkadaşlarının yeteneklerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti: "Kaliteli oyuncularımız var, arkalara doğru koşular yapıyorlar. Ben de onların bu koşularına paslar attım. Bu şekilde katkı sağladığım için mutluyum." dedi.

Ernest Muçi için Mutlu Oldu

Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşı Ernest Muçi için de sevinçle söz etti: "O için çok mutluyum. Gerçekten iyi bir oyuncu ve insan. Oynamak bazen zor olabiliyor. Hak ettiği bir gol attı. Uzun bir sezon bizi bekliyor ve böyle oyunculara ihtiyaç duyacağız." dedi.

Geçen Yıla Göre Gelişmeler

Rashica, geçen yıla göre takımdaki gelişmeleri vurgulayarak, "Takıma iyi oyuncular katıldı. Hocamızın sağladığı enerji de oldukça önemli. Onun bizden ne istediğini biliyoruz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl her şey çok daha iyi olacak." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi Hedefleri

Yaklaşan UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile karşılaşacaklarını hatırlatan Rashica, "Bu önemli maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Rakibi tanıyoruz, geçen yıldan farklıyız ve en iyi performansımızı sergileyeceğiz." dedi.

Rashica'nın ifadeleri, Beşiktaş taraftarının gücünden bahsetmesiyle sona erdi: "Uzun bir sezon olacak. Her maçta taraftarımızın desteğini hissedeceğiz."