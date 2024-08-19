Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beşiktaş'ın Yıldızı Rashica, Antalyaspor Zaferini Değerlendirdi

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, 4-2'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 00:31
Beşiktaş'ın Yıldızı Rashica, Antalyaspor Zaferini Değerlendirdi

Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 ile Geçti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek sezonun başında önemli bir galibiyet elde etti. Bu maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, takımının performansını ve galibiyetin önemini değerlendirdi.

Rashica'nın Maç Sonrası Açıklamaları

Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Rashica, takım arkadaşlarının yeteneklerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti: "Kaliteli oyuncularımız var, arkalara doğru koşular yapıyorlar. Ben de onların bu koşularına paslar attım. Bu şekilde katkı sağladığım için mutluyum." dedi.

Ernest Muçi için Mutlu Oldu

Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşı Ernest Muçi için de sevinçle söz etti: "O için çok mutluyum. Gerçekten iyi bir oyuncu ve insan. Oynamak bazen zor olabiliyor. Hak ettiği bir gol attı. Uzun bir sezon bizi bekliyor ve böyle oyunculara ihtiyaç duyacağız." dedi.

Geçen Yıla Göre Gelişmeler

Rashica, geçen yıla göre takımdaki gelişmeleri vurgulayarak, "Takıma iyi oyuncular katıldı. Hocamızın sağladığı enerji de oldukça önemli. Onun bizden ne istediğini biliyoruz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl her şey çok daha iyi olacak." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi Hedefleri

Yaklaşan UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile karşılaşacaklarını hatırlatan Rashica, "Bu önemli maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Rakibi tanıyoruz, geçen yıldan farklıyız ve en iyi performansımızı sergileyeceğiz." dedi.

Rashica'nın ifadeleri, Beşiktaş taraftarının gücünden bahsetmesiyle sona erdi: "Uzun bir sezon olacak. Her maçta taraftarımızın desteğini hissedeceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı