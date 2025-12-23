Beşiktaş Kadıköy'de Bileği Bükülmüyor

Fenerbahçe karşısında deplasman üstünlüğü devam ediyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuç, siyah-beyazlıların rakibi karşısındaki son dönemdeki üstünlüğünü pekiştirdi.

Kara Kartal, 4'ü Süper Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy'deki son 5 maçta sadece 1 kez kaybetti. Bu süreçte takım 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Maçların sezonlara göre dağılımı şöyle: 2024-2025 sezonunda Beşiktaş 1-0 galip gelirken, bir önceki sezonda ekip 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 2022-2023 sezonunda siyah-beyazlılar 4-2 kazanmış, 2021-2022 sezonunda ise maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

