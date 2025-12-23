DOLAR
Trendyol Süper Lig: 7 kulüp ve Kevin Rodrigues PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 23.12.2025 tarihli raporla Trendyol Süper Lig'den 7 kulüp ile Gaziantep FK oyuncusu Kevin Rodrigues'i PFDK'ya sevk etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:32
TFF Hukuk Müşavirliği'nin 23.12.2025 sevk raporu

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 23.12.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporları açıklandı. Raporda, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda yaşanan çeşitli olaylar gerekçe gösterildi.

1- Kayserispor Kulübü: 20.12.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Fenerbahçe Kulübü: 20.12.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Beşiktaş Kulübü: 20.12.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Göztepe Kulübü: 21.12.2025 tarihinde oynanan Göztepe - Samsunspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Galatasaray Kulübü: 21.12.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Kasımpaşa Kulübü: 21.12.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- Gaziantep FK futbolcusu Kevin Rodrigues: 22.12.2025 tarihinde oynanan Başakşehir - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- Trabzonspor Kulübü: 22.12.2025 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

