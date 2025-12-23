Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'e 12. Kez Yenildi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'e 2-1 mağlup oldu

C Grubu ilk hafta maçında Kadıköy'de kazanan Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, kupada ezeli rakibine karşı 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşma, Türkiye Kupası'nda iki takım arasında yapılan 23. randevu olarak kayıtlara geçti. Maç öncesinde kupadaki galibiyet sayıları Beşiktaş 11, Fenerbahçe 5 idi; taraflar arasında kupada oynanan 6 mücadele ise berabere sonuçlanmıştı.

Ezeli rekabette genel tablo da güncellendi. İki takım arasındaki 363. randevuda Beşiktaş, 130. galibiyetini elde etti. Karşılaşmalarda Beşiktaş'ın gol sayısı 463'e yükselirken, Fenerbahçe'nin gol sayısı 503 olarak kaydedildi.

Bu sezon iki takım arasında Trendyol Süper Lig'de oynanan derbiyi ise Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

