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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Alexis Peterson ile Anlaştı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Alman milli takım oyuncusu Alexis Peterson'u transfer etti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:46
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Alexis Peterson ile Anlaştı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, önemli bir transfere imza atarak Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Alexis Peterson'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

Alexis Peterson, geçmişteki kariyerinde Seattle Storm, Hapoel Petah Tikva, AZS UMCS Lublin, Maccabi Bnot Ashdod, Angers - Union Feminine Basket 49, Basket Landes ve MKS Polkowice gibi önemli takımlarda mücadele etti.

Bu transfer, Beşiktaş'ın ligdeki hedeflerini güçlendirmek adına attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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