Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Alexis Peterson ile Anlaştı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, önemli bir transfere imza atarak Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Alexis Peterson'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

Alexis Peterson, geçmişteki kariyerinde Seattle Storm, Hapoel Petah Tikva, AZS UMCS Lublin, Maccabi Bnot Ashdod, Angers - Union Feminine Basket 49, Basket Landes ve MKS Polkowice gibi önemli takımlarda mücadele etti.

Bu transfer, Beşiktaş'ın ligdeki hedeflerini güçlendirmek adına attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.