Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin'i Zorlu Maçta Yendi

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Zafere Ulaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Beşiktaş, deplasmanda ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Maç sonucunda Beşiktaş, ÇBK Mersin'i 73-72'lik skorla mağlup ederek ligdeki üçüncü haftasını kayıpsız geçmeyi başardı.

Her iki takımın da gösterdiği başarılı performans taraftarları mutlu etti. Bu zorlu mücadele, ligdeki rekabete katkıda bulundu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, karambol sonrası iki takımın oyuncuları topa sahip olmaya çalıştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, karambol sonrası iki takımın oyuncuları topa sahip olmaya çalıştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, karambol sonrası iki takımın oyuncuları topa sahip olmaya çalıştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, karambol sonrası iki takımın oyuncuları topa sahip olmaya çalıştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, karambol sonrası iki takımın oyuncuları topa sahip olmaya çalıştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, karambol sonrası iki takımın oyuncuları topa sahip olmaya çalıştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, karambol sonrası iki takımın oyuncuları topa sahip olmaya çalıştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, karambol sonrası iki takımın oyuncuları topa sahip olmaya çalıştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, karambol sonrası iki takımın oyuncuları topa sahip olmaya çalıştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, karambol sonrası iki takımın oyuncuları topa sahip olmaya çalıştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, karambol sonrası iki takımın oyuncuları topa sahip olmaya çalıştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, karambol sonrası iki takımın oyuncuları topa sahip olmaya çalıştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Ilina Baida Rupert (sağda), Beşiktaş'tan Holly Marie Winterburn (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Ilina Baida Rupert (sağda), Beşiktaş'tan Holly Marie Winterburn (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Ilina Baida Rupert (sağda), Beşiktaş'tan Holly Marie Winterburn (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Ilina Baida Rupert (sağda), Beşiktaş'tan Holly Marie Winterburn (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Ilina Baida Rupert (sağda), Beşiktaş'tan Holly Marie Winterburn (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Ilina Baida Rupert (sağda), Beşiktaş'tan Holly Marie Winterburn (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Ilina Baida Rupert (sağda), Beşiktaş'tan Holly Marie Winterburn (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Ilina Baida Rupert (sağda), Beşiktaş'tan Holly Marie Winterburn (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Ilina Baida Rupert (sağda), Beşiktaş'tan Holly Marie Winterburn (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Ilina Baida Rupert (sağda), Beşiktaş'tan Holly Marie Winterburn (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Ilina Baida Rupert (sağda), Beşiktaş'tan Holly Marie Winterburn (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin ile Beşiktaş, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Ilina Baida Rupert (sağda), Beşiktaş'tan Holly Marie Winterburn (solda) ile mücadele etti.