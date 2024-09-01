Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Esra Güvenç'i Transfer Etti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan Yeni Transfer

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, genç yetenek Esra Güvenç'i kadrosuna kazandırdı. Son olarak ÇBK Mersin forması giyen Esra ile sözleşme imzalandığı, siyah-beyazlı kulüp tarafından duyuruldu.

Esra Güvenç Hakkında

Forvet pozisyonunda görev alacak olan 18 yaşındaki Esra Güvenç, basketbol kariyerine İstanbul Üniversitesi'nde başladı. 1,89 metre boyundaki genç oyuncu, son üç sezondur ÇBK Mersin takımı için mücadele etti.

Uluslararası Başarıları

Esra, 2022 yılında 16 Yaş Altı Milli Takımı kadrosuna seçilmişken, geçen yıl 18 Yaş Altı Milli Takımı'na da davet edildi. Geleceğin yıldız adayı olarak görülen Esra'nın Beşiktaş'taki performansı merakla bekleniyor.