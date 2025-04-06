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Beşiktaş, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı ve antrenman detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:26
Beşiktaş, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın Kasımpaşa’ya konuk olacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmana 5’e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla başlayan oyuncular, ardından koordinasyon etaplarında performanslarını sergiledi. İdman, taktik maçıyla tamamlanarak sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkmayı planlıyor.

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