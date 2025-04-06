Beşiktaş, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın Kasımpaşa’ya konuk olacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmana 5’e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla başlayan oyuncular, ardından koordinasyon etaplarında performanslarını sergiledi. İdman, taktik maçıyla tamamlanarak sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkmayı planlıyor.