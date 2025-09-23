Beşiktaş Kayseri'ye Geldi — Zecorner Kayserispor Maçı Yarın 20.00'de

Beşiktaş kafilesi, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:05
Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye ulaştı

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, İstanbul'dan uçakla Kayseri Havalimanı'na geldi.

Kafile, havalimanından otobüsle konaklayacakları otele geçti. Otelde kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Maç bilgileri

Karşılaşma RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak. Maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

