Beşiktaş Kayseri'ye Geldi — Zecorner Kayserispor Maçı Yarın 20.00'de

Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye ulaştı
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, İstanbul'dan uçakla Kayseri Havalimanı'na geldi.
Kafile, havalimanından otobüsle konaklayacakları otele geçti. Otelde kafileyi bir grup taraftar karşıladı.
Maç bilgileri
Karşılaşma RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak. Maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.
