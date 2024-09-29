Beşiktaş, Kayserispor Deplasmanında Moral Arıyor

Beşiktaş, Kayserispor'a Konuk Oluyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Bellona Kayserispor'un konuğu olacak. Maç, RHG Enetürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Maçın Detayları

Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a karşı 4-0'lık bir yenilgi alan Beşiktaş, Kayseri’deki bu karşılaşmadan galip ayrılarak moral bulmayı umuyor.

Takım Performansı

Ligde şu ana kadar yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile 13 puan topladı. Takım, son lig maçında Eyüpspor'u son dakikada kazanılan penaltı ile mağlup etmişti.

Polemikler ve Eksikler

Beşiktaş’ta uzun süreli sakatlığı bulunan Necip Uysal ve Ajax maçından sonra sakatlık yaşayan Al-Musrati forma giyemeyecek. Ayrıca kart cezası sebebiyle Arthur Masuaku da takımını yalnız bırakacak.

İki Takım Arasında 57. Randevu

Bu karşılaşma, Beşiktaş ile Kayserispor arasında Süper Lig’deki 57. karşılaşma olacak. 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçta Beşiktaş 34, Kayserispor ise 12 galibiyet elde etti. 10 maç ise berabere tamamlandı. Beşiktaş, bu maçlarda toplam 94 gol atarken, Kayserispor 57 kez rakip fileleri havalandırdı.

En Farklı Skorlar

İki takım arasında en farklı galibiyet 2015-2016 sezonunda Beşiktaş’ın Kayserispor’u 4-0 yendiği maçtır. Kayserispor’un Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyeti ise 2006-2007 sezonunda 3-0’lık sonuçla gerçekleşmiştir. İki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar ise 2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında 4-2 sonuçları ile Beşiktaş’ın lehine sonuçlanmıştır.