Beşiktaş, Kocaelispor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta randevusu kapsamında 29 Eylül Pazartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından antrenmanlarına kaldığı yerden devam etti.

Antrenmanın detayları

Kulübün yaptığı açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı. İdman, ısınma koşularıyla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Çalışma, takımın saha içi düzeni ve oyun akışını ele alan taktik organizasyonlarla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sonlandıracak.