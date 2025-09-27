Beşiktaş, Kocaelispor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, 29 Eylül Pazartesi günü Kocaelispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 21:09
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta randevusu kapsamında 29 Eylül Pazartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından antrenmanlarına kaldığı yerden devam etti.

Antrenmanın detayları

Kulübün yaptığı açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı. İdman, ısınma koşularıyla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Çalışma, takımın saha içi düzeni ve oyun akışını ele alan taktik organizasyonlarla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sonlandıracak.

