Beşiktaş-Kocaelispor: Sergen Yalçın 4 Değişiklikle İlk 11'i Belirledi

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Kocaelispor maçında Kayserispor karşılaşmasına göre 4 değişiklik yaptı; Svensson kadroda yok, Mustafa Hekimoğlu 7 maç sonra kadroda.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 20:07
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Zecorner Kayserispor ile oynanan karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.

Yalçın'ın tercihleri ve ilk 11

Sergen Yalçın, Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme müsabakasında forma şansı verdiği Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Milot Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi görevlendirdi.

İlk 11: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu

Svensson ve Taylan Bulut kadroda yok

Beşiktaş'ta Norveçli futbolcu Jonas Svensson Kocaelispor maçının kadrosunda yer almadı. Zecorner Kayserispor maçında sağ bekte forma giyen Svensson, ağrıları nedeniyle müsabakada formasından uzak kaldı. Öte yandan genç sağ bek Taylan Bulut da kadroda yer bulamadı.

Mustafa Hekimoğlu 7 maç sonra kadroda

Yaşadığı sakatlığı atlatan Mustafa Hekimoğlu, 7 maç sonra Kocaelispor karşısında müsabaka kadrosunda kendine yer buldu. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İstanbul'da oynanan St. Patrick's maçında sakatlanan 18 yaşındaki forvet, sırasıyla Eyüpspor, Lausanne, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kayserispor mücadelelerinde forma giyememişti.

Sanatçı Güllü unutulmadı

Beşiktaş Kulübü, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u unutmadı. Kocaelispor karşılaşmasından önce Gül Tut'un şarkıları statta çalınırken, taraftarlar şarkılara eşlik etti.

