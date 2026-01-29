Beşiktaş Konyaspor Hazırlıkları: Yasin Özcan İlk İdmanda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Konyaspor maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü; Yasin Özcan ilk antrenmanına çıktı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:34
Beşiktaş Konyaspor Hazırlıkları: Yasin Özcan İlk İdmanda

Beşiktaş Konyaspor Hazırlıkları: Yasin Özcan İlk İdmanda

Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın Yönetiminde Çalışma

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanı Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetti. Antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir programla ilerledi.

Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, saha içi taktiksel uygulamalarla tamamlandı. Çalışmanın yoğunluğu ve disiplinine dikkat çekildi.

Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibi Aston Villadan kadrosuna kattığı Yasin Özcan de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAĞI MÜCADELENİN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAĞI MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAĞI MÜCADELENİN...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydınlı Muay Thai Sporcuları Türkiye Şampiyonalarında Derece Aldı
2
Ziraat Türkiye Kupası: Rams Başakşehir 2-1 Boluspor
3
Elazığspor’da Kaleci Muammer Yıldırım Sözleşmesini Feshetti
4
Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Kütahya ASKF'ye Resmen Üye Oldu
5
Bursaspor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Başladı
6
Kop Dağı Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Yarın Başlıyor
7
Galatasaray - Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 18. Hafta RAMS Park'ta

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları