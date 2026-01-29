Beşiktaş Konyaspor Hazırlıkları: Yasin Özcan İlk İdmanda
Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın Yönetiminde Çalışma
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanı Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetti. Antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir programla ilerledi.
Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, saha içi taktiksel uygulamalarla tamamlandı. Çalışmanın yoğunluğu ve disiplinine dikkat çekildi.
Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibi Aston Villadan kadrosuna kattığı Yasin Özcan de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
