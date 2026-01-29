Bursaspor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:45
Antrenmandan notlar

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında sahasında karşılaşacağı Adanaspor müsabakası için hazırlıklarına start verdi.

Yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde, ilk antrenmanını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Günün çalışması ısınma hareketleri ile başladı, antrenmanın devamında ise pas organizasyonları üzerinde yoğunlaşıldı.

Futbolcular çalışma sonunda dar alanda oynanan oyunlarla günü tamamladı. Öte yandan, Arnavutköy Belediyespor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

