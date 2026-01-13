Ziraat Türkiye Kupası: Rams Başakşehir 2-1 Boluspor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nın ikinci maçında Rams Başakşehir, konuk Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Fayzullayev’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazından Harit’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

61. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Barış Alıcı’nın ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

84. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Umut Güneş’in içeri çevirdiği topa arka direkte Nuno da Costa’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

87. dakikada sağ kanattan Nuno da Costa’nın yerden ortasında, kale önünde Brnic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla monitöre giden hakem Burak Olcar, orta sahada Umut Güneş’in Balbudia’ya yaptığı müdahalede faul olduğunu belirterek, golü iptal etti.

Maç Bilgileri

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Olcar, Abdullah Uğur Sarı, Mücahid Adem Çelebi

Kadrolar

Rams Başakşehir: Doğan Alemdar, Ebosele, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Kaluzinski dk. 46), Umut Güneş, Fayzullayev (Brnic dk. 60), Shomurodov, Harit (Kemen dk. 79), Bertuğ Yıldırım (Nuno da Costa dk. 72)

Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Crespo, Hamza Güreler, Ba, Ömer Ali Şahiner

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Boluspor: Bartu Kulbilge, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy (Doğancan Davas dk. 60), Kouagba, Lima (Abdulsamet Kırım dk. 46), Devran Şenyurt, Liço (Ömürcan Artan dk. 72), Alptekin Çaylı (Barış Alıcı dk. 60), Balbudia, Arda Usluoğlu (Kaan Arslan dk. 79), Akanbi Rasheed

Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Burak Topçu, Temel Çakmak, Arda Tuğra Saygı, Egemen Kazancı

Teknik Sorumlu: Gökhan İpek

Goller ve Kartlar

Goller: Opoku (dk. 23), Nuno da Costa (dk. 82) (Rams Başakşehir), Arda Usluoğlu (dk. 44) (Boluspor)

Sarı kartlar: Fayzullayev (Rams Başakşehir), Liço, Devran Şenyurt, Doğancan Davas (Boluspor)

