Ziraat Türkiye Kupası: Rams Başakşehir 2-1 Boluspor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Rams Başakşehir, Boluspor'u 2-1 mağlup ederek gruptaki ikinci maçını kazandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:40
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:40
Ziraat Türkiye Kupası: Rams Başakşehir 2-1 Boluspor

Ziraat Türkiye Kupası: Rams Başakşehir 2-1 Boluspor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nın ikinci maçında Rams Başakşehir, konuk Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Fayzullayev’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazından Harit’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

61. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Barış Alıcı’nın ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

84. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Umut Güneş’in içeri çevirdiği topa arka direkte Nuno da Costa’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

87. dakikada sağ kanattan Nuno da Costa’nın yerden ortasında, kale önünde Brnic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla monitöre giden hakem Burak Olcar, orta sahada Umut Güneş’in Balbudia’ya yaptığı müdahalede faul olduğunu belirterek, golü iptal etti.

Maç Bilgileri

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Olcar, Abdullah Uğur Sarı, Mücahid Adem Çelebi

Kadrolar

Rams Başakşehir: Doğan Alemdar, Ebosele, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Kaluzinski dk. 46), Umut Güneş, Fayzullayev (Brnic dk. 60), Shomurodov, Harit (Kemen dk. 79), Bertuğ Yıldırım (Nuno da Costa dk. 72)

Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Crespo, Hamza Güreler, Ba, Ömer Ali Şahiner

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Boluspor: Bartu Kulbilge, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy (Doğancan Davas dk. 60), Kouagba, Lima (Abdulsamet Kırım dk. 46), Devran Şenyurt, Liço (Ömürcan Artan dk. 72), Alptekin Çaylı (Barış Alıcı dk. 60), Balbudia, Arda Usluoğlu (Kaan Arslan dk. 79), Akanbi Rasheed

Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Burak Topçu, Temel Çakmak, Arda Tuğra Saygı, Egemen Kazancı

Teknik Sorumlu: Gökhan İpek

Goller ve Kartlar

Goller: Opoku (dk. 23), Nuno da Costa (dk. 82) (Rams Başakşehir), Arda Usluoğlu (dk. 44) (Boluspor)

Sarı kartlar: Fayzullayev (Rams Başakşehir), Liço, Devran Şenyurt, Doğancan Davas (Boluspor)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBU İKİNCİ MAÇINDA RAMS BAŞAKŞEHİR, KONUK ETTİĞİ BOLUSPOR’U 2-1 MAĞLUP...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBU İKİNCİ MAÇINDA RAMS BAŞAKŞEHİR, KONUK ETTİĞİ BOLUSPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİ.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBU İKİNCİ MAÇINDA RAMS BAŞAKŞEHİR, KONUK ETTİĞİ BOLUSPOR’U 2-1 MAĞLUP...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nuri Şahin: Galipiz ama oyundan memnun değilim | Rams Başakşehir 2-1 Boluspor
2
Gökhan İpek: Boluspor, Başakşehir mağlubiyetinde de keyif aldı
3
Fenerbahçe, CEV Zeren Final Four'a ev sahipliği yapacak — 2-3 Mayıs 2026
4
Ziraat Türkiye Kupası: Rams Başakşehir 2-1 Boluspor
5
Kayserispor 5 Futbolcuyla Anlaştı: Başkan Açıkalın İmzaları Doğruladı
6
Alanyaspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
7
Ziraat Türkiye Kupası: RAMS Başakşehir 1-1 Boluspor — İlk Yarı Eşitliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları