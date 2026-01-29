Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Kütahya ASKF'ye Resmen Üye Oldu

Üyelik ve Yönetim Kurulu Kararı

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, sportif faaliyetlerini resmiyete dökmek ve profesyonel müsabakalara katılabilmek amacıyla Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na (ASKF) resmi üyelik başvurusunu gerçekleştirdi.

29/01/2026 tarihinde Kulüp Başkanı Muammer Gökalp başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu, 2026/4 sayılı kararla federasyona katılma kararını onayladı. Karar doğrultusunda kulübün resmi liglerde temsil edilmesinin önü açıldı ve yönetimde görev dağılımı yapıldı.

Kulüp Başkanı Muammer Gökalp karar sonrası şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kulübümüzün sportif faaliyetlerini resmiyete dökmek ve gençlerimize daha geniş imkanlar sunmak için bu önemli adımı attık. ASKF bünyesinde yer alarak, öncelikle okulumuzun öğrencileri olmak üzere; Pazarlar ilçemiz ve çevre ilçelerdeki tüm yetenekli çocuk ve gençlerimizi kulübümüz bünyesinde toplayacağız. Kütahya sporuna disiplinli ve yetenekli neferler kazandırmayı hedefliyoruz. Pazarlar Spor Lisesi olarak artık sadece eğitimde değil, tüm bölge gençlerini kucaklayan bir anlayışla sahalarda da adımızdan söz ettireceğiz"

Osman Erdinç, hem Beden Eğitimi Öğretmeni hem de Kulübün Sportif İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak projenin teknik boyutuna dikkat çekti:

"Bir eğitimci ve spor adamı olarak en büyük gayemiz, okulumuzdaki akademik spor eğitimini federasyon çatısı altındaki resmi müsabaka tecrübesiyle birleştirmek. Öğrencilerimizin ve bölgemizdeki genç yeteneklerin teoride öğrendiklerini amatör liglerde pratiğe dökmesi, onların profesyonelleşme sürecini hızlandıracaktır. Tüm branşlarda teknik altyapımızı federasyon standartlarına uygun hale getirerek başarıyı kalıcı kılacağız"

Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz ise katılımdan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle paylaştı:

"Pazarlar Spor Lisesi gibi köklü eğitim kurumlarımızın federasyonumuza dahil olması bizleri gururlandırıyor. Özellikle bu okulun 9 farklı ilden ve 20 farklı ilçeden gelen öğrencilere ev sahipliği yapması çok kıymetli. Farklı bölgelerden gelip Kütahya’mızda eğitim gören bu gençlerimizin, kulüp çatısı altında federasyon etkinliklerine ve müsabakalara katılım yolunun açılması sporun tabana yayılması açısından önemli bir fırsat ve hizmettir. Bu katılım, Kütahya’daki amatör spor branşlarının kalitesini ve çeşitliliğini artıracaktır. Muammer Başkan ve ekibine hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum"

Delegasyon

Yönetim kurulunun kararıyla Kütahya ASKF Üst Kurulu’nda kulübü temsil edecek delegeler belirlendi. Asil üyeler: Muammer Gökalp, Osman Erdinç, İdris Bektaş. Yedek üyeler: Duygu Güler, Mustafa Akdoğmuş.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, bundan sonra öğrencileri lisanslayarak bölge gençlerini amatör ve resmi müsabakalara hazırlamaya odaklanacak.

