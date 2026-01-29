Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Kütahya ASKF'ye Resmen Üye Oldu

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, 29/01/2026 tarihli 2026/4 kararıyla Kütahya ASKF'ye üye olarak öğrencileri lisanslı müsabakalara hazırlayacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:46
Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Kütahya ASKF'ye Resmen Üye Oldu

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Kütahya ASKF'ye Resmen Üye Oldu

Üyelik ve Yönetim Kurulu Kararı

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, sportif faaliyetlerini resmiyete dökmek ve profesyonel müsabakalara katılabilmek amacıyla Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na (ASKF) resmi üyelik başvurusunu gerçekleştirdi.

29/01/2026 tarihinde Kulüp Başkanı Muammer Gökalp başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu, 2026/4 sayılı kararla federasyona katılma kararını onayladı. Karar doğrultusunda kulübün resmi liglerde temsil edilmesinin önü açıldı ve yönetimde görev dağılımı yapıldı.

Kulüp Başkanı Muammer Gökalp karar sonrası şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kulübümüzün sportif faaliyetlerini resmiyete dökmek ve gençlerimize daha geniş imkanlar sunmak için bu önemli adımı attık. ASKF bünyesinde yer alarak, öncelikle okulumuzun öğrencileri olmak üzere; Pazarlar ilçemiz ve çevre ilçelerdeki tüm yetenekli çocuk ve gençlerimizi kulübümüz bünyesinde toplayacağız. Kütahya sporuna disiplinli ve yetenekli neferler kazandırmayı hedefliyoruz. Pazarlar Spor Lisesi olarak artık sadece eğitimde değil, tüm bölge gençlerini kucaklayan bir anlayışla sahalarda da adımızdan söz ettireceğiz"

Osman Erdinç, hem Beden Eğitimi Öğretmeni hem de Kulübün Sportif İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak projenin teknik boyutuna dikkat çekti:

"Bir eğitimci ve spor adamı olarak en büyük gayemiz, okulumuzdaki akademik spor eğitimini federasyon çatısı altındaki resmi müsabaka tecrübesiyle birleştirmek. Öğrencilerimizin ve bölgemizdeki genç yeteneklerin teoride öğrendiklerini amatör liglerde pratiğe dökmesi, onların profesyonelleşme sürecini hızlandıracaktır. Tüm branşlarda teknik altyapımızı federasyon standartlarına uygun hale getirerek başarıyı kalıcı kılacağız"

Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz ise katılımdan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle paylaştı:

"Pazarlar Spor Lisesi gibi köklü eğitim kurumlarımızın federasyonumuza dahil olması bizleri gururlandırıyor. Özellikle bu okulun 9 farklı ilden ve 20 farklı ilçeden gelen öğrencilere ev sahipliği yapması çok kıymetli. Farklı bölgelerden gelip Kütahya’mızda eğitim gören bu gençlerimizin, kulüp çatısı altında federasyon etkinliklerine ve müsabakalara katılım yolunun açılması sporun tabana yayılması açısından önemli bir fırsat ve hizmettir. Bu katılım, Kütahya’daki amatör spor branşlarının kalitesini ve çeşitliliğini artıracaktır. Muammer Başkan ve ekibine hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum"

Delegasyon

Yönetim kurulunun kararıyla Kütahya ASKF Üst Kurulu’nda kulübü temsil edecek delegeler belirlendi. Asil üyeler: Muammer Gökalp, Osman Erdinç, İdris Bektaş. Yedek üyeler: Duygu Güler, Mustafa Akdoğmuş.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, bundan sonra öğrencileri lisanslayarak bölge gençlerini amatör ve resmi müsabakalara hazırlamaya odaklanacak.

PAZARLAR SPOR LİSESİ SPOR KULÜBÜ, SPORTİF FAALİYETLERİNİ RESMİYETE DÖKMEK VE PROFESYONEL...

PAZARLAR SPOR LİSESİ SPOR KULÜBÜ, SPORTİF FAALİYETLERİNİ RESMİYETE DÖKMEK VE PROFESYONEL MÜSABAKALARA KATILABİLMEK AMACIYLA KÜTAHYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU’NA (ASKF) RESMİ ÜYELİK BAŞVURUSUNU GERÇEKLEŞTİRDİ.

PAZARLAR SPOR LİSESİ SPOR KULÜBÜ, SPORTİF FAALİYETLERİNİ RESMİYETE DÖKMEK VE PROFESYONEL...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydınlı Muay Thai Sporcuları Türkiye Şampiyonalarında Derece Aldı
2
Ziraat Türkiye Kupası: Rams Başakşehir 2-1 Boluspor
3
Elazığspor’da Kaleci Muammer Yıldırım Sözleşmesini Feshetti
4
Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Kütahya ASKF'ye Resmen Üye Oldu
5
Bursaspor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Başladı
6
Kop Dağı Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Yarın Başlıyor
7
Galatasaray - Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 18. Hafta RAMS Park'ta

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları