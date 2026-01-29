Sivasspor, Pendikspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çalışma kulüp tesislerinde tamamlandı

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını bir antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanda pas ve top koruma çalışmaları yaptı.

İdman, takımın saha düzenini sınadığı taktik oyun ile tamamlandı. Sivas ekibi, yarın yapılacak antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRENDYOL 1. LİG’İN 23. HAFTASINDA SAHASINDA PENDİKSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.