Sivasspor, Pendikspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 23. haftasında Pendikspor maçının hazırlıklarını Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetimindeki antrenmanla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:11
Çalışma kulüp tesislerinde tamamlandı

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını bir antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanda pas ve top koruma çalışmaları yaptı.

İdman, takımın saha düzenini sınadığı taktik oyun ile tamamlandı. Sivas ekibi, yarın yapılacak antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

