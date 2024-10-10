Beşiktaş Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Konyaspor İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları, pas çalışmaları ve 5'e 2 oyunu ile başladı.

Idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdiği bildirildi.

Gelecek Antrenman Programı

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına 4 gün süren bir iznin ardından 15 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.