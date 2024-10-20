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Beşiktaş - Konyaspor Maçında Yaşananlar

Beşiktaş, Konyaspor ile olan karşılaşmaya özel hazırlıklarla sahaya çıktı. Milli futbolcu Semih, 7 maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:12
Beşiktaş - Konyaspor Maçında Yaşananlar

Beşiktaş-Konyaspor Maçından Notlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir atmosferde gerçekleşen karşılaşmada, Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, son 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar, TÜMOSAN Konyaspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk etti.

Değişiklikler ve İlk 11

Van Bronckhorst, son oynadığı Gaziantep FK maçındaki kadrodan Joao Mario'yu yedek bırakırken, Gabriel Paulista sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu değişiklikler doğrultusunda, kalede Mert Günok, savunmada Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku; orta sahada Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi; kanatta Rafa Silva, forvette ise Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile yer aldı.

Eksik Oyuncular

Beşiktaş, Konyaspor karşısında 4 eksik futbolcuyla mücadele etti. Milot Rashica, Gabriel Paulista, Ersin Destanoğlu ile Jean Onana sakatlıklarından dolayı kadroda bulunamadı.

Semih Kılıçsoy'un Dönüşü

Milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 7 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Önceki karşılaşmasında 29 Ağustos'ta İsviçre'nin Lugano ekibi ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında ilk 11'de yer almıştı.

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'nın Yokluğu

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, ceza nedeniyle bu maçta takımının başında yer alamadı. Çamdalı, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Eyüpspor karşılaşmasında kırmızı kart görmüştü.

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı anısına Tüpraş Stadı, Türk bayraklarıyla süslendi. Tüm koltuklara bayrak konulurken, taraftarlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" pankartları açtı. Ayrıca, Norm Ender, BJK Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu ile mini bir konser verirken, çocuklar İstiklal Marşı ve Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen "Parla" şarkısını seslendirdi.

Siyah-beyazlı takım, ısınmaya "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" pankartıyla çıkarak, özel hazırlanan kırmızı formalarla sahada yer aldı.

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