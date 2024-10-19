Beşiktaş, Konyaspor'u Ağırlayacak

Beşiktaş, Konyaspor ile Karşılaşacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk ediyor. Müsabakanın başlama saati 16.00 olarak belirlendi.

Büyük Mücadele İçin Düşünceler

Siyah-beyazlı ekip, ligde 7 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve 2 beraberlik ile 17 puanla 3. sırada yer alarak, lider Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte Süper Lig'in namağlup takımları arasında gösteriliyor.

Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Fransa temsilcisi Olimpik Lyon maçı öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

Konyaspor'un Durumu

Konyaspor, bu sezon dengesiz bir performans sergileyerek, geride kalan 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, 11 puanla 8. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ta Sakatlıklar

Beşiktaş, Konyaspor maçı öncesi 2 oyuncusundan yoksun kalacak. Kosovalı futbolcu Milot Rashica, Kıbrıs Rum Kesimi ile yapılan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde sakatlandı ve yarın sahada olamayacak. Ayrıca, 8. haftadaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Brezilyalı Gabriel Paulista da takımda yer almayacak.

Ceza Sınırında Sıkıntı

Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Al Musrati, sezon boyunca 3 kez sarı kart gördü. Eğer yarınki mücadelede bir kart daha alırsa, 10. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.