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Beşiktaş, Konyaspor'u Mağlup Ederek Namağlup Ünvanını Korudu

Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 yenerek 3 puanı kapladı ve namağlup yolculuğuna devam etti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:14
Beşiktaş, Konyaspor'u Mağlup Ederek Namağlup Ünvanını Korudu

Beşiktaş, 3 Puanı Kaptı

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 9. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı ve maçı 2-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki namağlup ünvanını sürdürdü.

Karşılaşmanın Detayları

Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen mücadelede Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada penaltıyla Ciro Immobile ve 45+2. dakikada Rafa Silva kaydetti. Bu sonuç, Beşiktaş'ın ligdeki 6. galibiyetini elde etmesini sağladı. Puan durumunda Beşiktaş 20 puana çıkarken, Konyaspor 11 puanda kaldı.

Namağlup Yolculuk

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'deki 8. maçında da mağlup olmadı. Bu süre zarfında 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Toplamda rakip ağları 17 kez havalandıran ekip, kalesinde 5 gol gördü. Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte ligin namağlup 3 takımından birisidir. Bu sezon, kalesini gole kapattığı 5. karşılaşmayı da kazanmış oldu.

Immobile'nin Başarısı

Ciro Immobile, Süper Lig'de 8. kez ağları sarstı. 30. dakikada kullandığı penaltıyı başarıyla golle sonuçlandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Immobile, maç başına 1 gol ortalaması yakalarken, TFF Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 4 gol kaydetti.

Rafa Silva'nın Dönüşü

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 7 maçlık gol hasretine son verdi. Son olarak 29 Ağustos'ta İsviçre ekibi Lugano ile oynanan karşılaşmada gol atan Silva, bu golle toplamda 5. kez skor tabelasını değiştirdi. 3'ü ligde olmak üzere, bu sezon tüm kulvarlarda gollerine devam etmeyi başardı.

İç Sahada Konyaspor'a Karşı Üstün Performans

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği son 10 karşılaşmada mağlup olmama başarısını gösterdi. Bu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, Konyaspor'a karşı iç sahada son yenilgisini 2014-2015 sezonunda yaşamıştı. O dönem, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu dönemde Mayıs 2015'te Ankara'da oynanan mücadelede 1-0 yenilmişti.

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