THF Başkanı Mesut Çebi, EHF Kongresi'nde Önemli Anlaşmalara İmza Attı

Mesut Çebi, Avrupa Hentbol Federasyonu Kongresi'nde

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Başkanlar Kongresi ve Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Toplantı, Avusturya’nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.

Önemli Anlaşmalar İmzalandı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Çebi’nin yanı sıra THF Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Yiğit Şenocak da etkinlikte yer aldı. Toplantıda, 2025 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası ve Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonası sözleşmeleri, THF Başkanı Çebi ile EHF Başkanı Michael Wiederer arasında imzalandı.

2026 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası İçin İşbirliği

Çebi, ayrıca Türkiye ile birlikte 2026 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya federasyon başkanlarıyla organizasyona dair fikir ve bilgi alışverişinde bulundu.