Norveç, Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonasında 9. Şampiyonluğunu Kazandı

Norveç, Hentbolda Tarih Yazmaya Devam Ediyor

Avusturya, Macaristan ve İsviçre'nin ortak düzenlediği 16. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası finalinde, Norveç, Danimarka'yı 31-23 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Viyana'da bulunan Wiener Spor Salonu'nda gerçekleşen final, hentbol severlerle dolup taştı.

Maçın Detayları

Mücadelede ilk yarıyı 13-12 önde kapatan Norveç, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak sahadan galip ayrıldı. Bu galibiyetle Norveç, son 11 turnuvada 9. kez şampiyonluğa ulaşarak, hentbol tarihinin en başarılı takımı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Tarihi Başarı

Norveç, turnuvayı kazandığı ile şampiyonluk sayısını 10'a çıkardı. Son dönemdeki bu başarı serisi, Norveç'in hentboldaki olağanüstü performansını gözler önüne serdi.

Üçüncülük Mücadelesi

Üçüncülük maçında ise Macaristan, Fransa'yı 25-24 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Böylece, hentbolseverler unutulmaz bir şampiyonayı geride bıraktı.