Beşiktaş Kulübü Borcu 14,8 Milyar Lira

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Siyah-beyazlı ekip Beşiktaş Kulübü, 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla borcunun 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olduğunu açıkladı. Bu bilgi, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda düzenlenen divan kurulu toplantısında paylaşıldı.

Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki’nin Açıklamaları

Toplantıda konuşan denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki, mali konular hakkında kulüp üyelerini bilgilendirdi. Tiryaki, Beşiktaş Kulübü'nün borcunun son durumunu vurgulayarak, bir önceki borcun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğunu hatırlattı.

Mali Veriler ve Gelecek Beklentileri

Beşiktaş Kulübü, borç durumunu ve mali sonuçları değerlendirdiği divan kurulu toplantılarında, gelecek dönem için stratejik adımlar atmayı planlıyor. Kulüp yönetimi, mali yönetimlerini gözden geçirerek sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturmayı hedefliyor.