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Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu Gerçekleşti

Hasan Arat yönetimi, 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 dönemi faaliyetleri için ibra edildi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:30
Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu Gerçekleşti

Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu

Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurulu, ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yürüttüğü faaliyetler için ibra edilme onuruna erişti.

Oylama Sonuçları ve Yönetimin Durumu

Hasan Arat yönetimi, gerçekleştirilen oylamada büyük bir çoğunlukla ibra edildi. Ardından kürsüye çıkan Başkan Hasan Arat, yönetim kuruluna duyulan güvene teşekkür ederek, “Bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma duyduğunuz güven ile ibradan dolayı tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşkunuz yarın akşam da devam eder. Maçımız mutlu şekilde sona erer.” sözlerini sarf etti.

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