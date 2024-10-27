Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu Sonuçlandı

Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Bu toplantının en dikkat çeken unsurlarından biri, eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihleri arasında görevde kaldığı dönemin ibra edilmemesi oldu.

Ahmet Nur Çebi'nin Faaliyetleri Oylamaya Sunuldu

Toplantıda, Çebi'nin başkanlığında görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, Ahmet Nur Çebi ve ekibi, oy çokluğuyla ibra edilmemiştir.

Başkan Hasan Arat'ın Açıklamaları

Oylama öncesinde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Çebi'nin ibra edilmemesi yönündeki kararlarını net bir şekilde ifade etti. Bu durum, kulüp üyeleri arasında geniş bir tartışma yarattı ve genel kurulun sonundaki sonuçları etkileyen önemli bir gelişme oldu.