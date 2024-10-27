DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.320.191,36 -0,63%

Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu Sonuçlandı

Beşiktaş'ın genel kurulunda eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin görevi ibra edilmedi. Hasan Arat, oylama öncesi durumu açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:28
Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu Sonuçlandı

Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Bu toplantının en dikkat çeken unsurlarından biri, eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihleri arasında görevde kaldığı dönemin ibra edilmemesi oldu.

Ahmet Nur Çebi'nin Faaliyetleri Oylamaya Sunuldu

Toplantıda, Çebi'nin başkanlığında görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, Ahmet Nur Çebi ve ekibi, oy çokluğuyla ibra edilmemiştir.

Başkan Hasan Arat'ın Açıklamaları

Oylama öncesinde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Çebi'nin ibra edilmemesi yönündeki kararlarını net bir şekilde ifade etti. Bu durum, kulüp üyeleri arasında geniş bir tartışma yarattı ve genel kurulun sonundaki sonuçları etkileyen önemli bir gelişme oldu.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkem Yapı Tarsusspor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u Deplasmanda Yendi
2
Adanaspor'da Kemal Kılıç Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi
3
Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Sonuçlandı
4
Akkuş Belediyespor'dan Ş thrilling Zafer
5
Burak Aykun'un Avrupa Şampiyonası Başarısı
6
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Son Durum: GMG Kastamonuspor Zirvede
7
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 9. Hafta Sonuçları

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek