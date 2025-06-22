Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Beşiktaş Kulübü, yüksek katılımla gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından yeni projelere yön vermeye hazırlanıyor. Kulüp başkanı Serdal Adalı, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Şampiyonluğa yürüyecek bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Beşiktaş'ın parasına, emeğine ve malına sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın," dedi.

Toplantıda Ele Alınan Önemli Maddeler

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yaklaşık 3 bin 500 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kulüp için hayati öneme sahip birçok madde oylamaya sunuldu. Bu maddeler arasında gayrimenkul projeleri, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı ve yeni gayrimenkul yatırımları yer aldı.

Oylama Sonuçları

Fulya'daki akaryakıt istasyonu ile Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret AŞ ile ilgili projeler üyeler tarafından oy çokluğuyla reddedildi. Diğer yandan, gündemdeki Dikilitaş projesi, kulübün yeni gayrimenkullerinin geliştirilmesi için yönetime yetki verilmesi, BJK Plaza'nın kiralanması ve borsadaki halka açıklık oranının değiştirilmesi önerileri oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Adalı'dan Teşekkür ve Hedefler

Oylamaların ardından tekrar söz alan Başkan Serdal Adalı, genel kurulda bulunan bütün üyelere teşekkür ederek, "Bugün burada Beşiktaş'ımızın geleceği adına çok önemli bir dönüm noktasında buluştuk. Taraftarıyla birlikte Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edecek bir kadro oluşturacağız," dedi.

Beşiktaş Kulübünde gayrimenkul projeleri ve borsadaki halka açıklık oranına ilişkin maddeler başta olmak üzere birçok tasarının oylandığı olağanüstü genel kurul toplantısı tamamlandı.

Beşiktaş Kulübünde gayrimenkul projeleri ve borsadaki halka açıklık oranına ilişkin maddeler başta olmak üzere birçok tasarının oylandığı olağanüstü genel kurul toplantısı tamamlandı.