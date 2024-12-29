DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.343.972,77 -0,15%

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Başladı

Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 29 bin üye oy kullanacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:36
Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Başladı

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Başladı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Oy verme işlemi, toplamda 25 sandıkta başlamış durumda ve bu süreçte, yaklaşık 29 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Başkanlık Yarışı

Genel kurulda, siyah-beyazlı kulübü Mayıs 2025'e kadar yönetecek yeni yönetim kurulunu belirlemek için sandık başına giden üyeler, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı arasında gerçekleşen başkanlık yarışına katılıyor.

Oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor
2
Hüseyin Yücel: Beşiktaş için 86,8 Milyon Avro Gelir Sağlayacak Güç Birliği
3
Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Başladı
4
Serdal Adalı: 'Beşiktaş'ı Yeniden Ayağa Kaldırmak İçin Adayım'
5
Birleşik Fenerbahçeliler Derneği, Ankaralı Basınla Bir Araya Geldi
6
Atakaş Hatayspor'da Teknik Direktör Değişikliği İle Umutlar Tükendi
7
2024'ün En Çok Kazanan Futbolcularında Suudi Arabistan Etkisi

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak