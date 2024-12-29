Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Başladı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Oy verme işlemi, toplamda 25 sandıkta başlamış durumda ve bu süreçte, yaklaşık 29 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Başkanlık Yarışı

Genel kurulda, siyah-beyazlı kulübü Mayıs 2025'e kadar yönetecek yeni yönetim kurulunu belirlemek için sandık başına giden üyeler, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı arasında gerçekleşen başkanlık yarışına katılıyor.

Oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.