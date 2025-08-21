DOLAR
Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 berabere kaldı — Tur İstanbul'da

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Lausanne ile 1-1 berabere kaldı; Milot Rashica sezonun ilk golünü attı, rövanş 28 Ağustos'ta İstanbul'da.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 23:28
METİN ARSLANCAN - Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak turu İstanbul'daki rövanş mücadelesine bıraktı.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısının büyük bölümünde hücumda etkili olamazken, 45. dakikada Milot Rashica'nın golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki ekip de gol şansları yakalarken, ev sahibi Lausanne 83. dakikada kornerden gelen topun Okoh'un dizine çarpıp ağlarla buluşmasıyla beraberliği sağladı. Kalan sürede iki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, rövanşı 28 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacak ve rakibini yenerek lig aşamasına adını yazdırmayı hedefliyor.

Milot Rashica bu sezonki ilk golünü attı

Beşiktaş'ta Milot Rashica, play-off turundaki Lausanne maçında bu sezonki ilk golünü kaydetti. Karşılaşmaya orta sahanın sağında başlayan siyah-beyazlı kanat oyuncusu, 45. dakikada attığı golle sezonun ilk gol sevincini yaşadı. Rashica, bu sezon tüm kulvarlarda 4 maçta görev yaparken, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarındaki 3. golünü attı.

3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Beşiktaş'ın Lausanne ile aldığı 1-1 beraberlikle 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sezona Shakhtar Donetsk karşısında yaşadığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle giren Beşiktaş, daha sonra UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i 4-1 ve 3-2 ile geçip ligde Eyüpspor'u 2-1 yenmişti.

Beşiktaş, kalesini yine gole kapatamadı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon oynadığı tüm karşılaşmalarda kalesinde gol gördü. Bu sezonki 6. resmi maçını oynayan Beşiktaş, sırasıyla Avrupa'da Shakhtar Donetsk (4-2, 0-2) ve St. Patrick's (4-1, 3-2) ile oynanan ikişer karşılaşmanın yanı sıra ligdeki Eyüpspor (2-1) müsabakasında kalesini gole kapatamadı. Play-off turu ilk maçında Lausanne ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, oynadığı 6 karşılaşmada toplam 11 gol yedi.

