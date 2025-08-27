Beşiktaş, Lausanne Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Lausanne Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Son Antrenman ve Taktik Çalışması

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmalarıyla başladı. Pas ve top kapma uygulamalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde siyah-beyazlı ekip, Lausanne maçının taktiği üzerinde çalıştı.

Yeni Transferler ve Eksikler

Yeni transfer El Bilal Toure, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı. Bir diğer yeni transfer Rıdvan Yılmaz ise salonda bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Milot Rashica antrenmanda yer almadı.

Maç Bilgisi

Beşiktaş, play-off turu rövanşında yarın Lausanne ile sahasında karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

