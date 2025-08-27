Beşiktaş-Lausanne: Zeidler'den 'sürpriz' hedefi — UEFA Konferans Ligi

Zeidler: Sürpriz için mücadele

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak İsviçre'nin Lausanne takımının teknik direktörü Peter Zeidler, basın toplantısında rakiplerine karşı sürpriz peşinde olduklarını vurguladı.

Zeidler, Tüpraş Stadı hakkında, "Bu stadı görünce çok etkilendik. Bundesliga'daki statlardan farkı yok." dedi ve Beşiktaş'ın gücüne saygı gösterdi: "Beşiktaş'ın gücü bize oranla farklı. Biz de iyi, organize bir kulübüz. Yarınki maç zor olacak. Bir sürpriz için elimizden geleni yaparak şaşırtıcı bir sonuç almaya çalışacağız."

Zeidler, taraftar etkisine de dikkat çekti: "Burada daha fazla taraftar olacak. İlk maçta 12 bin kişiye oynamıştık, burada 3 katından fazla olacak. Tarihimizde ikinci kez stadımız full çekti. Deli diyebileceğimiz bu ortamda başarılı olmaya geldik. Bu da bizi daha fazla motive ediyor. Yarın sistemimizin değişip değişmeyeceğini ben de henüz bilmiyorum. Rakibimiz çok iyi ve kuvvetli olsa da ilk maç gösterdi ki Beşiktaş'a karşı şansımız varmış. Biz de bunu zorlayacağız."

Custodio: Maç yine 0-0 başlayacak

Basın toplantısına katılan Olivier Custodio, ilk maçtaki 1-1'lik skorun bir avantaj olmadığını belirtti ve maça ilişkin beklentilerini şöyle özetledi: "İlk maçtaki sonucu bir avantaj olarak görmüyorum. İlk maç 0-0 başlamıştı ve berabere kalarak bunu bozamadık. Maç yine 0-0 başlayacak, şartlar eşit. Statta elektrikli bir ambiyans söz konusu. Avrupa'da buna alışığız. Çok heyecanlıyız. Biz de kariyerimizde bu tür maçları heyecanla bekleriz."

