Beşiktaş - Lugano Maçında İlk Yarının Sonucu 1-1

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya geldi

İsviçre'nin Lugano takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı konuk etti. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İlk Yarının Önemli Anları

Maçın 17. dakikasında ev sahibi ekip Lugano, gole çok yaklaştı. Sağdan yapılan ortada Aliseda, arka direkte topa vurdu; ancak Beşiktaş kalecisi Mert Günok, topun kaleye girmesine Paulista ile izin vermedi.

Yine aynı dakikada Lugano'nun Steffen ile gerçekleştirdiği atakta, Vladi şutunu çekti fakat Mert Günok, topu kontrol etti.

Beşiktaş'ın Golü

Beşiktaş, 21. dakikada skoru açtı! Paulista'nın savunmadan gönderdiği uzun topla sol çaprazda buluşan Gedson Fernandes, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan kaleye sert bir şut gönderdi ve top ağlarla buluştu: 0-1.

Beraberlik Golü

Karşılaşmanın 34. dakikasında Lugano birlikte eşitliği sağladı. Mahmoud'un ceza sahası sağ çaprazına attığı topu Zanotti, ön direğe tek pasta gönderdi. Bislimi, altıpasın sağ çaprazında düzgün bir vuruş yaparak skora denge getirdi: 1-1.

Bu şekilde karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.