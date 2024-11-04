Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Tarafsız Ülkede Oynanacak

Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv Maçının Detayları

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının tarafsız bir ülkede yapılacağına dair resmi açıklamada bulundu.

Kulüp Açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu maçın ülkemizdeki güvenlik koşulları nedeniyle tarafsız bir yerde oynanacağını ifade ettiler. Bu çerçevede, "Provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir," denildi.

Görüşmeler Devam Ediyor

Ayrıca, maçın oynanacağı tarafsız ülkenin belirlenmesi için Beşiktaş Kulübü ile UEFA arasında devam eden görüşmelere dikkat çekildi. Kulübün açıklamasında, "121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan Beşiktaş camiası olarak, nerede ve hangi şartla olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı alnımızın akıyla oynayacağız," ifadeleri yer aldı.

Taraftar Desteği Önemli

Beşiktaş, taraftarlarının bu süreç içinde gereken hassasiyeti göstereceğine olan inancını vurguladı ve yaşanan olayların ülkeyi ve kulübü zor durumda bırakma amacını taşıyan provokatif eylemlere karşı bir duruş sergileneceğini belirtti.

Son olarak, Beşiktaş ve UEFA arasındaki iletişimin sürdüğü ve gerekli bilgilendirmelerin taraftarlara en kısa sürede aktarılacağı açıklandı.