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Beşiktaş, Malmö ile Zorlu Bir Maça Hazırlanıyor

Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Van Bronckhorst ve oyuncu Cher Ndour, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 17:08
Beşiktaş, Malmö ile Zorlu Bir Maça Hazırlanıyor

Beşiktaş-Malmö Maçına Doğru

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İsveç ekibi Malmö'yü ağırlayacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maçı kazanarak ilerlemek istediklerini ifade etti.

Van Bronckhorst: "Galibiyetle Devam Etmek İstiyoruz"

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Van Bronckhorst, son maçta Olimpik Lyon karşısında aldıkları galibiyetin önemine değindi. "Galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim için yarın büyük bir adım olacak, kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Enerjimizi, mantalitemizi sahaya yansıtmalıyız," dedi.

Alternatif Sıkıntısı ve Sakatlıklar

Ciro Immobile'nin sakatlığına ilişkin sorulara yanıt veren Van Bronckhorst, üç santrfor alternatiflerinin bulunduğunu belirtti. "Paulista ve Rashica'nın dönüşü bizim için önemli. Ciro'nun durumu da milli aranın ardından netleşecektir," şeklinde konuştu.

Cher Ndour: "Reaksiyon Verme Zamanı"

Cher Ndour, Süper Lig'deki son iki mağlubiyetin ardından Malmö'den galip gelmek istediklerini ifade etti. "Zor bir maç olacak. Ancak kalitemiz ve taraftar desteğimizle 3 puanı almak için hazırız," dedi.

20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş forması giymekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, hocası Giovanni van Bronckhorst'a kendisine güvenip şans verdiği için teşekkür etti.

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