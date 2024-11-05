Beşiktaş, Malmö'ye Karşı Galibiyet Peşinde

Beşiktaş, Malmö'yi Ağırlıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Yönetecek Hakem

Bu önemli maçı, Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sven Jablonski yönetecek.

Avrupa Ligi Hedefi

UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. İlk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, evinde konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a ise 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Beşiktaş, geçen hafta Fransa deplasmanında Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Malmö'nün Durumu

Geride kalan 3 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Malmö, 2 kez yenilgi yaşadı. İsveç temsilcisi, kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0 ve Olympiacos'a 1-0 kaybetti. Tek galibiyetini ise Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

Sakatlıklar Takımı Etkiliyor

Beşiktaş, Malmö maçında önemli bir eksikle sahaya çıkacak. Golcü oyuncu Ciro Immobile, Kasımpaşa maçında sakatlanmış ve takımdan ayrı kalacak. Uzun süredir sakatlık problemi yaşayan Gabriel Paulista ise maç öncesinde son durumu değerlendirilecek. Ayrıca, tedavi sürecinde olan Milot Rashica’nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak görüşmenin ardından belli olacak.

Malmö ile Tarihi Randevu

Bu karşılaşma Beşiktaş’ın Malmö ile 7. karşılaşması olacak. Daha önce oynanan 6 maçta, İsveç ekibi 4 galibiyet elde ederken, Beşiktaş yalnızca 1 maçı kazanmış ve 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlanmıştı.